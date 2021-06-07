Російське командування постачає на Донбас воєнні безпілотники: фото документа

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm продовжує аналіз даних, зібраних з робочого комп'ютера начальника розвідки 2-го армійського корпусу збройних сил Росії на окупованій території Луганської області. Волонтери виявили, російське командування постачає на Донбас армійські комплекси БПЛА.

Матеріали отримані в результаті успішної операції вкорінення хакерами-активістами UCA специфічного програмного забезпечення на робочий комп'ютер керівник розвідки окупаційних військ. Знайти важливі документи допомогли представники FalconsFlame, Trinity, Ruh8, КіберХунта.

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Росія передала на Донбас 5 воєнних безпілотників

Волонтери InformNapalm виявили знімок доручення про передачу 5 російських воєнних безпілотників командиру роти радіоелектронної розвідки 1-го армійського корпусу збройних сил РФ. Напевно вам цікаво, як у комп'ютері начальника розвідки окупаційного 2-го армійського корпусу опинилася фотографія документа сусіднього окупаційного армійського корпусу?

Відповідь на це запитання цікавить і нас. Але повернімося до фактів і змісту документа. Згідно з назвою файлу, знімок доручення зроблено 11 грудня 2014 року о 12:19:51. Дата видачі та термін дії: 10 грудня 2014 — 20 грудня 2014 року.



Доручення про передачу Росією зброї окупантам / Фото InformNapalm

У документі вказано, що так званий "1-й армійський корпус ДНР", в особі командира роти радіоелектронної розвідки П'ятниці Віталія Едуардовича, готовий прийняти від 12-го командування резерву збройних сил Росії матеріальні цінності за формою №12. Це:

1 комплект комплексу БЛА "Орлан-10";

2 комплекти комплексу БЛА "Елерон";

2 комплекти комплексу БЛА "Тахіон".

Комплекси "Орлан-10" і "Тахіон" стоять на озброєнні збройних сил РФ. Комплекс "Елерон" використовують служби МНС Росії, а варіант "Елерон-3СВ" з 2013 року постачається на озброєння російської армії.

Влітку 2015 року ми фіксували використання БЛА "Елерон-3СВ" з бортовим номером "113" окупаційними підрозділами 1-го армійського корпусу РФ у районі Оленівського комбінату хлібопродуктів (КХП) – це Волноваський район.

Також відомо, що один з "Тахіонів", ймовірно переданий за дорученням, підрозділи 1 армійського корпусу РФ загубили навесні 2015 року.



Один з "Тахіонів" з бортовим номером 141202 / Фото InformNapalm

Росія виписала доручення на колаборанта і поплічника окупантів

Що стосується особи, на яку виписане доручення, то його ідентифікувати було легко. Це колаборант і поплічник російських окупантів зі стажем – П'ятниця Віталій Едуардович.

Народився в 1992 році в Донецьку. Відомо, що у боях зі Збройними силами України він отримав під Донецьком уламкове поранення голови і був доставлений до лікарні в Ростовській області. Після одужання повернувся до лав окупаційних військ, має 2 бойові нагороди терористичної організації "ДНР".

Судячи з нових фотографій з його сторінки у соцмережі, а також з контактів у списку друзів, нині він продовжує служити в одному з танкових підрозділів окупаційних військ.

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За повідомленнями ГУР України, у 2014 році генерал-майор збройних сил РФ Гурульов Андрій Вікторович командував 1 і 2 армійськими корпусами через 12-е командування резерву Південного військового округу.



А командувачем 1-го армійського корпусу тоді був генерал-майор збройних сил РФ Зусько Михайло Степанович. Прізвище прикриття – "Орлов". Припускаємо, що в графі "керівник" стоїть підпис генерал-майора Зуська Михайла Степановича, вказаного як М. С. Орлов.

Ця інформація частково підтверджує автентичність доручення. І це дає нам право стверджувати, російське військово-політичне керівництво через 12-те командування резерву збройних сил РФ постачало на окуповані території України сучасні засоби для ведення повітряної, наземної та радіоелектронної розвідки.