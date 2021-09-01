Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів та засоби протиповітряної оборони
Джерело:БелТА
Росія надасть Білорусі військову техніку та озброєння. Мовиться про десятки літаків, вертольотів та засоби протиповітряної оборони.
Також можуть доставити російську зенітно-ракетну систему С-400. Про це заявив Олександр Лукашенко.
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Росія поставить Білорусі озброєння й техніку
Під час зустрічі з журналістами 1 вересня самопроголошений президент Білорусі розповів про заплановані з Росії поставки. Відповідне розпорядження він підписав ще 30 серпня.
За словами Лукашенка, техніка й озброєння надійде в країну вже скоро. Втім він відмовився називати суму, яку Білорусь витратили на нове надходження.
Найближчим часом з Росії поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що саме) десятки літаків, вертольотів, найбільш важливе озброєння ППО. Може бути навіть С-400. Нам вони дуже потрібні, я казав про це,
– повідомив Лукашенко.
Він підкреслив, що країна отримає найсучасніше обладнання. До того ж припустив можливі додаткові поставки, які потрібні для військових навчань "Захід-2021".
Російсько-білоруські навчання "Захід-2021": що відомо
- У вересні на території Білорусі відбудуться спільні з Росією військові навчання "Захід-2021".
- До можливих провокацій Росії під час навчань вже готуються у Польщі. Заступник міністра національної оборони Марцін Оцєпа зауважив, що агресія Кремля проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює задуми спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Тому наші військові готові до різних кроків з боку цих держав.