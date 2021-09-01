Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів та засоби протиповітряної оборони

Росія надасть Білорусі військову техніку та озброєння. Мовиться про десятки літаків, вертольотів та засоби протиповітряної оборони.

Також можуть доставити російську зенітно-ракетну систему С-400. Про це заявив Олександр Лукашенко.

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Росія поставить Білорусі озброєння й техніку

Під час зустрічі з журналістами 1 вересня самопроголошений президент Білорусі розповів про заплановані з Росії поставки. Відповідне розпорядження він підписав ще 30 серпня.

За словами Лукашенка, техніка й озброєння надійде в країну вже скоро. Втім він відмовився називати суму, яку Білорусь витратили на нове надходження.

Найближчим часом з Росії поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що саме) десятки літаків, вертольотів, найбільш важливе озброєння ППО. Може бути навіть С-400. Нам вони дуже потрібні, я казав про це,

– повідомив Лукашенко.

Він підкреслив, що країна отримає найсучасніше обладнання. До того ж припустив можливі додаткові поставки, які потрібні для військових навчань "Захід-2021".

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