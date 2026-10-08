Росія згадала технології Другої світової: чи врятують аеростати від українських дронів

Росія шукає нові способи захистити стратегічні об'єкти від українських безпілотників і для цього звернулася навіть до досвіду Другої світової війни. Йдеться про аеростатні загородження з тросами, які мають створювати фізичну перешкоду на шляху дронів.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що не є військовим експертом і не береться оцінювати технічну ефективність таких систем. Водночас він звернув увагу на те, як швидко змінюються засоби нападу й захисту у війні та хто, на його думку, швидше проходить цей технологічний цикл.

Росія повертається до аеростатних загороджень

У Росії для боротьби з українськими безпілотниками почали демонструвати аеростатні системи, подібні до тих, які використовували для захисту неба ще під час Другої світової війни. Троси між аеростатами можна підіймати на потрібну висоту, щоб вони опинялися на маршруті дрона.

Під час показаних випробувань безпілотник зачепився за трос і не зміг продовжити політ. Для захисту великих промислових об'єктів, однак, таких комплексів знадобиться значно більше.

Назад у минуле. Теоретично, звичайно, якщо аеростатів буде дуже багато, напевно, дронам буде важко пролетіти,

– сказав Яковенко.

Він не заперечує, що певний захист від безпілотників таким способом можна створити, однак одразу розділив загрозу від дронів та інших типів озброєння.

Я не впевнений, що ці аеростати, наприклад, допоможуть проти балістики. Сильно сумніваюся, що балістичну ракету вони зможуть зупинити цими мотузками,

– зазначив журналіст.

Він припустив, що удари по російських нафтопереробних заводах, Москві та пускових установках продовжуватимуться, а Росія паралельно шукатиме нові способи захисту своїх об'єктів.

Технологічне змагання між Україною та Росією триває

Протистояння між засобами нападу та оборони, як вважає Яковенко, постійно змінюватиметься. Після появи одного способу захисту з'являтимуться нові засоби його подолання, причому Україна, за його оцінкою, проходить цей процес швидше.

Я думаю, що це змагання між наступальним озброєнням і оборонним буде продовжуватися. І різниця полягає в тому, що в України все це відбувається швидше,

– пояснив він.

Водночас Росія також розвиває власні засоби ураження. Серед проблем для України в розмові згадали реактивні дрони, які збирають у Єлабузі із застосуванням китайських реактивних двигунів, а також російські балістичні ракети.

У науково-технологічному, військовому плані Україна, мабуть, випереджає Росію. Тож ці аеростати з минулого століття навряд чи зможуть захистити російські НПЗ і взагалі російські міста,

– висловив думку Яковенко.

Серед українських розробок він згадав велику кількість роботизованих систем, які вже використовуються на фронті. При цьому Росія, як наголосив журналіст, теж не стоїть на місці й продовжує створювати засоби, які можуть ускладнювати ситуацію для України.

Яковенко оцінив захист Росії від дронів аеростатами: дивіться відео