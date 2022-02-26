Росія повністю програла в часі, – військовий експерт

Наразі ворог не має оперативного резерву в Росії. Якби він був, то Україна мала б нову хвилю навали.

Згідно з правилами ведення війни, ворог нарощує зусилля до тих пір, поки не почне досягати поставлених цілей. Про це сказав в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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Росія не має оперативного резерву

За його словами, якщо в такому разі зусилля не приносять результатів, то ворог програв. Зараз в Росії немає, кого вводити в бій.

"Відмобілізувати таку кількість людей, переозброїти, навчити, укомплектувати частини і перевести їх до кордону з Україною або на тимчасово окуповані території нашої держави потрібен дуже великий час. Вони в часі програли повністю", – пояснив Жданов.

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