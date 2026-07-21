Росія повторно вдарила по рятувальниках під час ліквідації наслідків атаки у Сумах

Російські війська завдали серії ударів по Сумах, атакувавши житлові квартали, торгівельний центр та цивільну інфраструктуру. Під час ліквідації наслідків обстрілів окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які працювали на місці пожежі.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російські окупанти здійснили кілька послідовних ударів по Сумах, використовуючи реактивні безпілотники. Однією з цілей став дев'ятиповерховий житловий будинок, куди влучив ворожий БпЛА. Унаслідок удару виникла пожежа на першому поверсі будівлі.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки та ліквідували займання. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, серед яких четверо дітей.

Ще одним об'єктом атаки став торгівельний центр, де через влучання виникла масштабна пожежа. Під час роботи екстрених служб російські військові застосували тактику повторних ударів, намагаючись уразити рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки.

Ворог атакував рятувальників під час гасіння пожежі / Фото ДСНС

Унаслідок цього було повністю знищено службовий автомобіль ДСНС. Ще один транспортний засіб рятувальників зазнав пошкоджень.

Крім того, російські війська атакували прибудинкову територію. Через обстріл загорілися два легкові автомобілі, які рятувальники згодом загасили.

Окупанти атакували Суми реактивними безпілотниками: дивіться відео

Попри постійну загрозу нових ударів та надзвичайно складну безпекову ситуацію, співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, рятувати людей і надавати необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, масштабна пожежа була саме у торгівельному центрі "Епіцентр". У компанії підтвердили, що будівля зазнала влучання, однак, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

За даними місцевих журналістів, унаслідок пожежі частково обвалилася частина будівлі, де розташовувався будівельний відділ. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що масштаби руйнувань торгівельного центру є значними.