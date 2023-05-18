Росія пожалілась в ООН на Буданова: в ОП уже пояснили терористам їх "права"

Росія ниє, що заяви керівника української розвідки Кирила Буданова є прикладом ненависті та русофобії. Вони навіть вирішили поскаржитись на "мову ворожнечі" в ООН. Однак, вочевидь в Росії забувають, що агресор у цій війні саме вони.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що в Росії людської мови не розуміють, а тому вести з ними перемовини ніхто не збирається. Натомість ворогу порадили дочекатись трибуналу.

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Що такого сказав Буданов

Yahoo News взяло інтерв'ю у керівника ГУР МО, журналісти попросили його прокоментувати звинувачення Росії щодо "терактів", а також загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. На що той відповів досить чітко.

Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України,

– відповів керівник ГУР.

Ниття росіян в ООН

Ці словами підхопили російські пропагандисти та кремлівські політики. Мовляв, це відрити прояв мови ворожнечі, русофобії та насильства. Мабуть, забули, які ганебні злочини вчиняють їх війська на території України.

Там навіть вирішили написати лист до Ради безпеки ООН, в якому звинуватили Київ в "готовності вбивати росіян по всьому світу".

Це кричущий приклад риторики ненависті, русофобії та підбурювання до насильства за національною ознакою,

– зазначається в документі.

Країна загарбників також звинуватила Україну у порушенні правил Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Позиція ОП: у військових злочинців немає міжнародного права

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк своєю чергою наголосив, що країна-терорист не розуміє людської мови. А ось звинувачення у риториці ненависті звучить, як мінімум, дивно. Чи ми повинні любити терористів, які приходять у наш дім,щоб вбивати нас.

Так, Україна вас ненавидить. Так, ми будемо вас переслідувати. Завжди й скрізь. Так, з вами розмовляти нічого – ви не знаєте людських мов. Так, час вашого традиційного ниття, яке гіпнотично діяло на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії – держави серійних убивць – безсумнівно, виплатять усі борги,

– написав Подоляк.

Радник також наголосив, що Україна дістане кожного представника Росії юридично чи фізично та порадив країні-агресору дочекатись трибуналу й припинити використовувати ООН, оскільки у військових злочинців немає міжнародного права.