З російських частин в Україну масово вивозять контрактників, відмовників везуть під конвоєм

Шалені втрати російських окупантів вже неабияк даються взнаки. Ворог намагається поповнити свої сили, але охочих їхати помирати в Україну дуже мало.

За даними британського командування, російські окупанти у війні проти України втратили вже понад 50 000 солдатів, це третина їхніх сухопутних сил. Ворог прийняв тверде рішення утилізувати ще більше своїх військових, а особливо тих, хто відмовляється їхати помирати в Україну.

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Так званих "відмовників" у лавах російської армії стало дуже багато. російські солдати бояться ЗСУ набагато більше, аніж кадирівців чи будь-яких покарань за відмову їхати на війну. Вони розуміють, що навіть за таких умов у них бодай якийсь шанс на життя, а поїздка в Україну передбачає лише один варіант зворотної подорожі – з відсутніми кінцівками або у цинковій труні.

Втім, командування російських окупантів сприймає своїх солдатів виключно як розхідний матеріал, про який можна не турбуватися. Там навіть не зважають на те, що в їхньої армії немає навіть віддалено схожого на бойовий дух.

Як повідомили у СІТ, у деякий російських військових частинах почали виконувати наказ про відправку на війну проти України абсолютно всіх контрактників, навіть тих, які відмовилися брати участь у бойових діях.

Відмовників стали масово і без попередження насильно/обманом вивозити на кордон, зокрема під конвоєм військової поліції,

– йдеться у повідомленні СІТ.

Масштаби цього явища наразі невідомі, але навряд чи окупанти обмежаться кількома частинами. До війни з Україною вони залучили майже всі свої сили, тому будуть намагатися кидати у бій максимальні ресурси.

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