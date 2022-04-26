Росія припинила постачання газу до Польщі без пояснення причин

Росія призупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Країна-терористка поки не пояснює свої дії.

Зупинка постачання газу

Про це повідомляють одразу кілька польських ЗМІ та в уряді країни. Через цю ситуацію в міністерства клімату та довкілля Польщі відбулася зустріч команди кризового управління.

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Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку – ми роками фактично незалежні від Росії. Наші склади заповнені на 76%. Нестачі газу в польських будинках не буде.,

– заявила міністерка клімату та довкілля Анна Москва.

Польща ще з квітня активно скорочувати закупівлі газу в Росії, оскільки його вартість могла бути до півтора раза вищою за спотові котирування. У цих умовах польські імпортери скорочували прийом газу з РФ та нарощували імпорт зі спотових майданчиків із західного напрямку.

Можливі причини зупинки постачання

Росіяни не повідомили польську сторону про причини призупинення поставок. Можливою причиною припинення поставок газу може бути питання оплати.

Нагадаємо, що в кінці березня Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, крім Угорщини. не погодилися на це.

Польська газова держкомпанія PGNiG зазначає, що отримала повідомлення від ТОВ "Газпром експорт", що 27 квітня з 09:00 повністю припиниться постачання російського газу до Польщі.

Реакція в Україні

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав такі дії росіян типовим для них підвищенням ставок і відходом від будь-яких правил та зобов‘язань.

У ЄС неодноразово говорили, що платити за газ у рублях не будуть, оскільки у підписаних контрактах не йдеться про розрахунки у "дерев‘яній" валюті. Росія ж намагається розколоти єдність наших союзників. Також РФ доводить, що енергоресурси для них – це зброя,

– сказав Єрмак.

Саме тому, за його словами, Євросоюзу потрібно бути єдиними і запроваджувати ембарго на енергоресурси Росії, щоб позбавити їхньої енергетичної зброї.

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