Росія пришвидшує переговори, адже ситуація шкодить її іміджу, – Арахамія
Москва сама пришвидшує переговорний процес з Україною, перемовники навіть приїджають за день переговорів. Все це через те, що ситуація зараз дуже шкодить іміджу Росії в очах світу.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови ОП Михайлом Подоляком, інформує 24 канал.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Весь світ бачить, що Росія стріляє по мирному населенню
Арахамія, який є членом делегації України на перемовинах з Росією, наголосив, що вже весь світ бачить, що росіяни стріляють по мирному населенню. Через значні удари по іміджу Москва почала всерйоз сприймати переговорний процес.
3 березня, повідомив нардеп, були навіть узгоджені певні домовленості щодо евакуації та створення гуманітарних коридорів. Українська сторона сподівається, що ці домовленості справді будуть досягнуті.