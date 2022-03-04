Росія привезла у Херсон "гуманітарну допомогу", яку роздаватиме своїм "акторам"

Росія, яка вже 8 днів бомбить домівки українців, заявила, що буцімто привезла в Херсон гуманітарну допомогу. Насправді "поміч" призначена зовсім не для місцевих мешканців.

Російська вистава в Херсоні

На вулицях міста помітили колони вантажівок з Росії. За задумом Кремля, всередині має бути гуманітарна допомога, інформує 24 канал.

Важливо Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини

Україні ж агресорка не дозволяє допомогти своїм громадянам. Адже військові-окупанти обстрілюють вантажівки та "зелені коридори". Володимир Путін вирішив розіграти в Херсоні справжню виставу. За даними Служби безпеки України, у місто вже прибули перші 60 – 80 мешканців тимчасово окупованого Криму.

"Актори" мають розіграти акцію за Росію для прокремлівських ЗМІ. Окупанти ретельно готуються до спецоперації. По всій області вже відключили мобільні мережі Київстар та Vodafon.

Так звану гуманітарну допомогу видаватимуть саме привезеним кримчанам. Все традиційно – Кремль хоче показати фейк про "Росію-визволительку". Схоже, що Путін досі не зрозумів, що на його цинічну та бездарну брехню вже ніхто не ведеться.

Президент Володимир Зеленський закликав мешканці Херсона гнати окупантів геть. Він попередив місцевих мешканців нікому не вірити й пам'ятати, що вони – українці.



Російська "гуманітарна допомога" в Херсоні / Фото 24 каналу



Російські вантажівки в Херсоні / Фото 24 каналу



"Допомогу" агресор роздаватиме "акторам" / Фото 24 каналу

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