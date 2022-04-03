Росія привозить найманців з різних куточків світу і зосереджує їх на Півдні та Сході України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що стратегія Путіна спрямована зараз на схід України.

За його словами, мова про коридор, який йде з Криму на схід та південь України.

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"Саме там вони намагаються зосередитися в плані озброєння, в плані розміщення свого особового складу та чеченських військ, які окупували міста", – повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що росіяни долучили до війни найманців з різних куточків світу. Усе через те, що їм не вистачало особового складу. А тепер вони групують усі ці війська на півдні та сході України.

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