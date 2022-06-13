Росія привселюдно "здулася" на білоруському фронті

Російські окупанти на територію тимчасово окупованого півострова Крим переміщують зенітно-ракетні комплекси С-400 зі складу 1529 зенітно-ракетного полку 25 дивізії ППО 11-ї армії ВПС та ППО Східного військового округу, які перебували дотепер у Білорусі.

Білоруська "нападалка" закінчилася

Військово-транспортними літаками Іл-76МД та Ан-124 здійснили не менше сімох перельотів із аеродрому Сєща (Брянська область) на аеродром Гомель (Білорусь) та у зворотному напрямку на аеродроми Джанкой та Бельбек у Криму.

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Ця перекидання засобів ППО говорить про продовження ослаблення російського угруповання в Білорусі та зменшення його пріоритету і як наслідок ще більшого зменшення ймовірності повторного вторгнення з боку Республіки Білорусь.



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Так само цей факт говорить про нездатність російських військ нарощувати потенціал свого угруповання в тимчасово окупованому Криму без зменшення потенціалу на інших плацдармах, що свідчить про гранично обмежені ресурси Росії.

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