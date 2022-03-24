Росія призупинила виробництво авіаційних ракет: "Вимпєл" та інші заводи не мають комплектуючих

Увесь цивілізований світ відмовляється від співпраці із російськими окупантами. Саме через потужні санкції РФ тепер не може виготовляти зброю, зокрема авіаційні ракети.

За даними Генштабу, упродовж останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії зупинили свою діяльність – повністю або частково.

До теми Скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle та Philip Morris

Зокрема – призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл".

Усе через відсутність комплектуючих частин та деталей, які раніше державі-агресорці постачали інші країни світу. А своїх-то в Росії немає.

Дивіться також – Дідусь привіз ЗСУ фуру боєприпасів, яку вкрав в окупантів