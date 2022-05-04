Росія продаватиме Маріуполь як перемогу, – Жданов про те, чи оголосить Путін війну всьому світу

Росіяни прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Так кремлівський диктатор Путін готується "відчитатись" до 9 травня перед громадянами.

Або хоча б перед самим собою. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Жданов.

Увага Окупанти прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, – ЗМІ

Я так думаю, що основний успіх, який він "продаватиме" російському суспільству – це буде Маріуполь. На жаль,

– сказав Жданов.

Він додав, що навіть попри те, що вони не закінчать захоплювати завод "Азовсталь", окупанти планують провести парад на 9 травня в іншому районі міста.

"Більше перемог станом на сьогодні немає. Навіть у напрямку Ізюма – це більше наша перемога, те, що ми вистояли і продовжуємо стояти майже на тих самих позиціях", – додав експерт.

"Росія не готова оголосити війну всьому світові"

Разом з тим, попри усі чутки та розмови, кремлівський глава навряд чи оголосить мобілізацію 9 травня. Жданов вважає, що цього не буде. Лише "підірвуть" російське суспільство та загальні настрої.

Однак прихована мобілізація ітиме, вона вже набирає обертів. Можливо, навіть оголосять воєнний стан у прикордонних територіях. Офіційне оголошення війни – під величезним питанням.

"Офіційне оголошення війни тягне за собою те, що всі країни-члени ООН повинні негайно припинити всі стосунки з Росією. Росія до такого не готова", – сказав військовий експерт.

Росія не готова зробити собі "постріл в голову", не думаю, що вони готові усьому світові оголосити війну,

– підсумував Жданов.

Що відбувається на "Азовсталі" у Маріуполі

Ситуація у Маріуполі довгий час була дуже складною, але з ночі 3 травня ситуація лише загострилась – російські війська почали сильний штурм "Азовсталі", намагаючись прорватись на територію заводу. Окупанти обстрілювали споруди з усіх видів зброї, використовували бронетехніку, танки, намагались висадити десант з катерів, скидали надпотужні бомби й залучили велику кількість піхоти.

Російські війська прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі 4 травня. Українські військові не виходять на зв'язок.

Наразі на "Азовсталі" точаться важкі бої.

Тим часом у підземеллях заводу перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

За приблизними підрахунками, у підвалах заводу є декілька сотень мирних українців.

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