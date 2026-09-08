Путін виношує плани проти Європи: експерт назвав єдиний реальний спосіб його зупинити 

Росія продовжує висувати Україні ультимативні вимоги й не демонструє готовності до припинення вогню. У Кремлі розраховують, що у війні на виснаження мають більше ресурсів, а політична нестабільність і непослідовність частини європейських країн лише підживлюють ці розрахунки.

Доктор філософії, політичний експерт Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Москва не відмовиться від тиску, доки матиме для цього економічні, військові та людські можливості. Путін прагне не лише підкорити Україну, а й повернути російський вплив у Східній Європі, тому зупинити його може лише послідовна стратегія тиску, підкріплена конкретними діями.

Росія говоритиме мовою ультиматумів

Москва не відмовиться від ультимативної позиції, доки матиме достатньо економічних, військових і людських ресурсів для продовження війни. Внутрішні потреби російського населення для Кремля при цьому залишаються другорядними порівняно з геополітичними амбіціями Путіна.

Росія буде говорити мовою ультиматумів до того моменту, поки в неї буде можливість так робити, поки будуть економічні, військові й людські ресурси. Путін буде все кидати в топку своїх амбіцій,

– наголосив Бронжуков.

Ці амбіції виходять далеко за межі окупації українських територій. Кремль прагне повернути російський вплив у Східній Європі, а Україна в цій стратегії є першою перешкодою перед подальшим тиском на інші країни регіону.

Путін грається в історичні, геополітичні проєкти, повертає вплив Росії на Східну Європу. Спочатку треба "з'їсти" Україну, потім перейти на країни Балтії, Польщу, Угорщину і так далі,

– пояснив політолог.

Розрахунок Кремля будується на війні на виснаження: Путін переконаний, що російського запасу ресурсів вистачить довше, ніж українського. Цю впевненість підживлюють і проблеми всередині Європи – політична турбулентність, непослідовність окремих урядів та посилення сил, які орієнтуються на співпрацю з Росією.

Європі бракує послідовної стратегії

Змінити розрахунок Кремля можна лише тоді, коли продовження війни стане для Росії надто дорогим і складним. Для цього потрібні не окремі заяви чи ситуативні рішення, а послідовна стратегія, яка одночасно обмежуватиме військові та економічні можливості Москви.

Головне завдання України й адекватних наших союзників по всьому світу – зробити зовсім навпаки: перебити Путіну хребет і вибити йому зуби. Чи можливо це зробити? Так. Для цього потрібні послідовність, сміливість і не просто порожні слова, якими дуже часто займаються західні політики, а конкретна стратегія дій. На жаль, поки що її не сформовано,

– наголосив Бронжуков.

Проблема добре помітна на прикладі санкцій. Окремі країни продовжують виступати проти жорсткіших обмежень у сферах, які приносять Росії значні доходи, а Москва завдяки таким виняткам зберігає можливість фінансувати війну.

Можна було вже створити умови, за яких Путін не міг би продовжувати війну. Але є напівтони, домовленості, політична корупція. Греція, наприклад, виступає проти того, щоб включати перевезення російського скрапленого газу до санкційного списку, і його виключають. Росія далі заробляє надприбутки на своїх ресурсах,

– пояснив політолог.

Поки такі винятки зберігаються, передумов для реального дипломатичного перелому не виникає. Кремль не бачить достатньої ціни за продовження агресії, тому основним способом його стримування залишається прямий і системний тиск.

Бронжуков пояснив стратегію Путіна у війні: дивіться відео