Росія продовжуватиме розвиток ядерної тріади, – Путін

Держава-агресорка продовжить розвиток ядерної тріади. Окупанти переконують, що міжконтинентальні ракети "Сармат" нібито найближчим часом стануть на бойове чергування.

Про це на засіданні колегії Міноборони цинічно заявив російський диктатор Владімір Путін, пишуть росЗМІ. Детальніше розповідає 24 канал.

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Чергові спроби Путіна залякати світ ядерною зброєю

Бункерний диктатор запевняє, що Росія продовжить розвиток ядерної тріади. Путін переконує, начебто наразі російські полки переозброюють на "сучасний ракетний комплекс з "гіперзвуковою частиною" "Авангард". Окрім того, диктатор намагається цинічно залякати світ нібито міжконтинетальними ракетами "Сармат". Істерично запевняє, що вже найближчим часом вони стануть на бойове чергування.

Також очільник держави-агресорки обіцяє, що вже на початку січня 2023 року вийде фрегат "Адмірал Горшков". Без "аналогов нєт" не обійшлося – начебто військовий корабель матиме на озброєнні "найновіші та гіперзвукові" системи морського базування "Циркун".

Довідка. Ядерна тріада – це стратегічні наступальні збройні сили, до яких входять три компоненти. Зокрема, стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

Тим часом міністр оборони Шойгу заявив, що ядерна тріада нібито вже поповнилася першим стратегічним бомбардувальником Ту-160М. Прихвостень Путіна доповів, що ядерні сили Росії під час навчань начебто успішно відпрацювали завдання щодо "нанесення масованого ядерного удару у відповідь на застосування противником зброї масової поразки". Шойгу також заявив, начебто рівень сучасності ядерних сил Росії сягає 91,3%, а це начебто забезпечує високу бойову готовність.