Туреччина без російських туристів: Росія продовжить заборону на польоти

Кремль вирішив зберегти чинні обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня. Таке рішення пов'язують із ситуацією з COVID-19.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, близькі до оперативного штабу Росії по боротьбі з коронавірусом.

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Проінформоване джерело заявило, що рішення про продовження обмеження авіасполучення з Туреччиною російська влада ухвалить незабаром.

Зауважимо, що чинне обмеження діє ще з 15 квітня. Саме тоді Росія зупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Це пояснили ситуацією з коронавірусом. Кількість рейсів скорочено до 2 на тиждень на взаємній основі. Їх виконують "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Переваги та недоліки такого рішення

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 тисяч туристів.

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона Росії їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.