Росія продовжувала терор: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 вересня Росія атакувала Україну 173 ударними БпЛА. Більшість цілей вдалося збити.

На жаль, є влучання. Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО

Росія запускала БпЛА типу Shahed (понад 50 із них – реактивні), "Гербера", дрони-імітатори типу "Пародія". Вони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, окуповані Донецьк та Крим.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 російські БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Нагадаємо, що Росія атакувала Запоріжжя. З-під завалів врятували 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка. На жаль, загинули 2 жінки.

Також вранці вибух пролунав у Києві. У Солом'янському районі зафіксовано влучання БпЛА між 5-поверховим житловим будинком та закладом торгівлі.