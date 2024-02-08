Росія поновила удари по Одесі: у ЗСУ розповіли, куди цілять окупанти

У ніч проти 8 лютого російські загарбники завдали удару по Одесі. У ЗСУ переконані, що наразі пріоритетом для атак окупантів і досі залишаються порти міста.

Водночас окупанти знову почали скидати керовані авіабомби в акваторії Чорного моря. Про це під час брифінгу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Куди цілять окупанти

Наталія Гуменюк розповіла, що атака, яка відбулася сьогодні вночі, це вже достатньо звична тактика Росії.

Витримавши певну паузу, вони поновлюють свої удари. При цьому роблять акцент на регіони, які якомога глибші, віддаленіші від лінії фронту, але ті, що безпосередньо дотичні до забезпечення. Забезпечення, зокрема, тих підрозділів, які функціонують в смузі безпосереднього зіткнення,

– повідомила вона.

Речниця Сил оборони Півдня зауважила, що цієї ночі росіяни атакували Одещину через акваторію Чорного моря, звідти на удар заходили дрони-камікадзе типу "Шахед" з "акцентом" на прибережну смугу. За її словами, ворогу "не дає спокою" припортова інфраструктура.

Зокрема, вона наголосила, що 7 лютого Збройні Сили України фіксували й намагання російської тактичної авіації поновити скиди керованих авіабомб в акваторії Чорного моря.

Крім того, на самій лінії фронту окупанти намагалися активізувати тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб.

Як зазначила представниця Сил оборони Півдня, вдень та вночі під бомбардуванням був населений пункт Зміївка та Херсон. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждало троє цивільних.

Гуменюк також додала, що на правобережжі противник продовжує планомірний терор з використанням, в тому числі різних дронів, серед яких ті, до яких кріпляться осколкові боєприпаси.

При цьому ворог зосереджений на місцях скупчення цивільного населення, на місцях роботи спеціальних служб, які працюють після ліквідації наслідків влучань,

– наголосила керівниця.

Що відомо про нічну атаку ворога по Одесі: коротко