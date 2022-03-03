Росія продовжує бомбити Харків, перетворюючи його у Грозний, – Арестович

Олексій Арестович розповів про ситуацію в Харкові. Росія продовжує бомбити місто, перетворюючи його фактично у Грозний.

Окупанти били по авіації та артилерії тяжкими вогнеметними системами. Наші захисники показують хроший приклад мужності.

Важливо Над Харковом чути літаки та вибухи – людей закликали перебувати в укриттях

Що означає порівняння з Грозним

Грозний – це столиця Чечні. Місто було повністю зруйноване після другої російсько-чеченської війни. Окупанти розбомбили його.

Додамо, що згодом Грозний відбудували. Тепер там готелі високого класу та хмарочоси. Харків Україна теж відбудує, коли виграє війну, а платитиме за це, звісно ж, агресор, тобто Росія.