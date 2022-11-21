Бурятів мало не буває: у російських глибинках масово посилили мобілізацію

Попри відчуття відносного затишшя на фронті після "від’ємного наступу" загарбників на правобережжі Херсонщини, окупаційне військо зазнає величезних втрат на всіх напрямках. Здебільшого гинуть так звані частково мобілізовані.

Велика кількість "двохсотих" призводить до необхідності постійної заміни ліквідованих окупантів на свіже "гарматне м’ясо". А це неабияк підриває плани військово-політичного керівництва Росії на формування великої кількості нових та хоча б якось навчених батальйонів.

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Саме через це, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, працівники російських військкоматів вимушені продовжувати оголошену Путіним мобілізацію.

Набір на війну не зупинявся ані на день

Хоча бункерний диктатор і заявив на всю свою країну про те, що мобілізація призупинена, насправді вона триває. Справа у тому, що до загарбницького війська набирають не у меншій кількості "м'яса" та не у всіх регіонах.

Під приводом пошуків тих, хто нібито ухиляється від служби, поліцейські та представники військкоматів продовжують "кошмарити" населення російської глибинки.

Продовжують страждати від "могилізації" там, де "Ваньки" мінімально схильні до бунтів, в областях, на які владі взагалі наплювати. Бурятія, Тива, Якутія та інші не надто розвинуті регіони досі продовжують лідирувати у сумнівному рейтингу щодо кількості відправлених на забій.

При цьому пояснюють не дуже тямущим росіянам продовження мобілізаційних заходів по-різному. Комусь кажуть, що до військкомату треба з’явитися для отримання мобілізаційного предписання.

З точки зору російських законів, це означає, що у випадку оголошення мобілізації людина має терміново з’явитися у військкоматі. А оскільки ж Путін не підписав наказ про зупинку заходів, поява предписання у військовому квитку автоматично дорівнює безпосередньо зарахуванню на службу.

Таким "щасливчикам" кажуть, що діють за законом, а бюрократичну помилку виправлять вже на точці збору. Мовляв, треба з’їздити у Валуйки, а звідти всіх повернуть додому. І, зрозуміло ж, з Бєлгородської області "чмобіки" їдуть не назад до своїх розвалених бараків, а напряму в окопи.

Іншим чоловікам, яких відловлюють у торгівельних центрах, квартирах та під’їздах, пропонують прибути до військкоматів для підготовки до другої хвилі мобілізації. І тут вже когось насправді відпускають додому після актуалізації всієї інформації, а когось – закидають у зону бойових дій.

Путін перекладе відповідальність на місцеву владу

Продовження заходів із мобілізації населення у Росії відбуваються при повній тиші в інформаційному просторі країни-агресорки. Ніяких масових протестів чи висловлення незадоволення тому, що розказане по телевізору жодним чином не співпадає із реаліями, "за порєбріком" нема. То ж це розв’язує кривавому режиму руки та дає можливість надалі набирати "гарматне м’ясо" у глибинках.

При цьому для Путіна подібний підхід є безпрограшним, адже якщо населення раптом збунтується, він завжди може зробити здивоване обличчя та розпорядитися покарати винних. Мовляв, то посадовці на місцях перегнули палку та не так трактували закон, а сам цар хороший.

Саме так він вчинив, коли йому довелося визнати, що на війну в Україну погнали строковиків, хоча, зрозуміло, кремлівський фюрер був обізнаний у тому, що 19-річні ненавчені юнаки відправилися на забій.