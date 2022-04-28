Росія продовжує палати: поблизу Тюмені горить великий торговий центр

У Росії 28 квітня зафіксували ще одну масштабну пожежу, причини якої невідомі. На цей раз горить великий торговий центр у місті Ішим Тюменської області.

Полум'я спалахнуло по всьому периметру будівлі. Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Пожежа в Тюменській області

Наразі невідомо, що стало причиною такої масштабної пожежі. Однак у соціальних мережах зауважують, що це ще одне загадкове загоряння, можливо, знову хтось "покурив не у тому місці".

З'явилося також відео, де видно потужний вогонь на даху торгового центру та величезний стовп чорного диму, який здіймається у небо. Про жертв або постраждалих поки інформації немає.

Загадкові пожежі в Росії: коротко

У Росії 25 квітня був справжній день загадкових пожеж: горіло багато об'єктів і будівель, а саме:

нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

будинок у Санкт-Петербурзі;

авіабаза в Уссурійську;

відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську.

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