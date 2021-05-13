Росія продовжує перекидати важке озброєння у Крим, – США

У місії США при ОБСЄ повідомили, що Росія продовжує перекидати важке озброєння на територію окупованого Криму. Офіційний Вашингтон пильно стежить за ситуацією.

Виконувачка обов'язків керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила, що Росія перекидає у Крим танки та іншу зброю. Це відбувається, попри заяву країни-окупанта про зменшення чисельності сил.

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Навіть після заяв Росії про скорочення чисельності сил уздовж кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула до Криму десантно-штурмові елементи, танки T-72Б3, 120-мм міномети, 122-мм гаубиці, бронетранспортери та інше,

– заявила Розенсток-Сіллер.

Деталі від Розенсток-Сіллер

Представниця ОБСЄ повідомила, що у Криму Росія продовжує призов молодих людей.

Окрім того, на окупованому півострові погіршується ситуація з правами людей.

Розенсток-Сіллер заявила, що "ми закликаємо Росію дати вказівку силам, які вона озброює, навчає, здійснює керівництво ними і бере участь у боях поруч з ними, припинити таке поводження з СММ".

Також представниця ОБСЄ закликала Росію звільнити всіх українців-політв'язнів, припинити мілітаризацію та окупацію Криму і вивести свої сили зі Сходу України.