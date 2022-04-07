Росія продовжує підготовку до наступальної операції на Сході України, – Генштаб

Окупанти зосередили свої основні зусилля на підготовці до наступальної операції. Мета держави-агресорки – встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною.

Наразі частина виведених російських підрозділів досі перебувають на російській території. Військові живуть у наметових містечках у прикордонних з Україною областях.

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Що відбувається зараз на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку ворог продовжує накривати артилерійськими обстрілами місто Попасна. Це задля того, аби відкинути підрозділи ЗСУ та відновити свій наступ на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку.

Окупанти спробували прорвати оборону українських захисників в районі Новотошківського. Проте це агресорам не вдалось.

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Тим часом в Росії активізувались військкомати. Вони працюють з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року. Мовиться про військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.