У Києві чули вибух: під атакою був Північний міст
Вранці 4 жовтня Росія знову запускала по Україні ударні безпілотники. Під час повітряної тривоги вибух прогримів у Києві.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку?
Повітряну тривогу у столиці оголошували вже не вперше за ранок. Зокрема, о 10:04 вона лунала через дронову загрозу.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, що рухався курсом з півночі курсом на Київ, а саме у бік Труханового острова.
Вже близько 10:17 у столиці почули звук вибуху. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що ворог поцілив у дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби вирушили на місце атаки.
За кілька хвилин ще один реактивний БпЛА ворога летів на Київ повз Нові Петрівці. А о 10:32 оголосили відбій тривоги.
Вже за 10 хвилин у столиці знову лунала повітряна тривога жовтого рівня.
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Нагадаємо, цього ранку ворог також атакував Дніпро. Під ударом було приміщення компанії зв'язку. Внаслідок обстрілу у центрі міста спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.