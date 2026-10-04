У Києві чули вибух: під атакою був Північний міст

Вранці 4 жовтня Росія знову запускала по Україні ударні безпілотники. Під час повітряної тривоги вибух прогримів у Києві.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у столиці оголошували вже не вперше за ранок. Зокрема, о 10:04 вона лунала через дронову загрозу.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, що рухався курсом з півночі курсом на Київ, а саме у бік Труханового острова.

Вже близько 10:17 у столиці почули звук вибуху. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що ворог поцілив у дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби вирушили на місце атаки.

За кілька хвилин ще один реактивний БпЛА ворога летів на Київ повз Нові Петрівці. А о 10:32 оголосили відбій тривоги.

Вже за 10 хвилин у столиці знову лунала повітряна тривога жовтого рівня.

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Нагадаємо, цього ранку ворог також атакував Дніпро. Під ударом було приміщення компанії зв'язку. Внаслідок обстрілу у центрі міста спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.