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24 Канал Головні новини Росія продовжує терор: в Києві знову прогриміли вибухи
17 вересня, 09:36
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Оновлено - 10:00, 17 вересня

Росія продовжує терор: в Києві знову прогриміли вибухи

Данило Жоров

Росія вчергове запустила по Києву реактивні безпілотники. У столиці пролунали вибухи.

 Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про російську атаку?

О 9:29 у столиці оголосили тривогу. Повітряні сили писали про реактивний БпЛА, який летів до центру міста.

Близько 9:32 у Києві пролунали вибухи. Також гучно було у Кропивницькому, про це писали місцеві канали.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі внаслідок повторного влучання дрону загорілась адміністративна будівля. 

Де зараз тривога: дивіться карту

Нагадаємо, що росіяни вночі 17 вересня атакували Київ безпілотниками та балістикою. У місті є постраждалі, серед них – діти.

Вранці того ж дня країна-агресорка обстріляла Кропивницький. Ціллю ворожої атаки став об'єкт критичної інфраструктури міста.

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