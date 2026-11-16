Росія продовжує терор: з самого ранку в Дніпрі лунають вибухи

Вранці 16 листопада Росія запустила ударні безпілотники по українських містах. У Дніпрі прогриміли вибухи.

Відомо про загиблих та поранених. Про це написав начальник місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

У понеділок, 16 листопада, країна-агресорка обстрілювала Дніпро. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного БпЛА в напрямку міста.

Близько 8:17 у Дніпрі прогриміли вибухи.

Ганжа повідомив, що це вже другий удар по місту з початку ранку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє дістали поранень. Також загорілися автівки на дорозі. На місці працюють усі служби.

Російська атака на Дніпро / Фото ОВА

Де зараз тривога: дивіться карту

Також в ніч проти 16 листопада російські війська випустили по Україні 158 ударних дронів. Протиповітряна оборона зуміла знешкодити 131 безпілотник