Росія продовжує тероризувати "Шахедами": на Хмельниччині пролунала серія вибухів

Ворог від ночі 22 листопада атакує територію України "Шахедами". Зранку ударні дрони фіксували на Хмельниччині, там пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Хмельниччини.

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Хмельниччину атакували "Шахеди"

О 07:39 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Відтоді у регіоні зберігається загроза атаки ворожих БпЛА.

Повітряні сили від ранку неодноразово попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Хмельниччини. Так, зранку 22 листопада пролунала вже серія вибухів.

Як повідомляли кореспонденти Суспільного, перші вибухи пролунали близько 08:04. За кілька хвилин пролунала нова серія вибухів.

Близько 08:44 у Хмельницькій області вже втретє чули серію вибухів.

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Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки вибухів, які лунали у Хмельницькій області. Ймовірно, деталі ворожої атаки будуть відомі після того, як мине загроза атаки ворожих БпЛА.