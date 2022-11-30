Не лише "Калібри": у Повітряних силах оцінили темпи виробництва ракет Росією
Попри санкції, Росія намагається продовжувати виготовляти високоточні ракети, хоч і зовсім не в тих темпах, які були раніше. Мова йде зокрема про "Калібри", "Іскандери" і Х-101.
Це саме ті ракети, що загрожують українській критичній інфраструктурі в тилу, тобто в центральних і західних областях, адже вони далекобійні – можуть летіти на відстань від 2 до 5 тисяч кілометрів. Про це 24 каналу розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Росія може мати запас деталей до ракет
За його словами, ворог справді має можливість їх виготовляти, виробництво працює, а тому розвідці та іншим країнам слід детальніше дивитися, чому це досі можливо і як це відбувається. Ігнат припустив, що, можливо, у Росії ще є запаси певних деталей, які вона сама виготовити не може, і вже не отримує з-за кордону.
Таким чином виробництво ракет діє, але його темпи не встигають за тим, як росіяни використовують цю зброю. Адже ракети – це високотехнологічна річ, яка коштує мільйони доларів. Наприклад, ціна "Іскандера" – 3, "Калібру" – 6, а Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю.
Зрозуміло, що за ці гроші всередині ракет є щось технологічне, таке, на виготовлення чого потрібні не 1 – 2 дні, а тижні. Крім того, ще більше часу треба на те, щоб відбувся повний цикл, перевірка, а також транспортування до носія. Саме тому росіяни і рахують та економлять ці ракети. Але Ігнат наголосив, що у Росії залишилося багато радянського залізяччя, наприклад, ракет Х-22 і "Точка-У".
Юрій Ігнат про виробництво російських ракет: дивіться відео
Загроза нового масованого обстрілу: що відомо
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Росія може навмисно нагнітати ситуацію перед обстрілом, щоб завдати удару не тоді, коли очікують, а зненацька. Саме тому початок тижня минув відносно спокійно для українців.
- За її словами, наразі росіяни споряджують та зосереджують літаки та ракетоносії, а це таки говорить про підготовку, тож удару можуть завдати будь-коли – розслаблятися не можна.
- Те, що окупанти готуються до чергової атаки, підтвердили і в американському Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що посилювати удари ворог не зможе через обмежений ракетний потенціал, але намагатиметься підтримувати попередні темпи.