Росія продовжує зазнавати втрат: у Бурчаку виявили понад 100 поранених окупантів

У кривавій війні проти України російські загарбники зазнають колосальних втрат. Лише в одному населеному пункті на Запоріжжі виявили понад 100 поранених окупантів.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 7 травня.

Важливо Евакуація цивільних з "Азовсталі" коштувала життя 3 військовим, ще 6 отримали поранення

Цікаву знахідку зі 100 пораненими загарбниками виявили у населеному пункті Бурчак, що на Запоріжжі.

Окупанти мають значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил Росії,

– мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зауважимо, що станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 солдатів з особового складу ворога. Втрати росіян виглядають наступним чином:

особового складу – близько 25 100 осіб;

танків – 1 122 одиниці;

бойових броньованих машин – 2 713 одиниць;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 84 одиниці;

реактивні системи залпового вогню – 172 одиниці;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 934 одиниць;

кораблів та катерів – 11 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Лише за останню добу нашим Збройним Силам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів та понищити чимало техніки, зокрема:

12 танків;

27 бойових броньованих машин;

7 артилерійських систем;

1 реактивну систему залпового вогню;

1 засіб протиповітряної оборони;

8 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

17 безпілотників.

Додамо, що в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники продовжують блискавично знищувати російський флот. Так, за останніми даними, сили оперативного командування "Південь" знищили російський катер типу "Серна". Інформацію про збиття ще одного ворожого катера підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Як зазначили захисники України, острів Зміїний став одним зі знакових об'єктів на початку цього вторгнення та продовжує залишатися символом нашої непохитності.

Цікаво – британська розвідка про втрати росіян у війні з Україною: дивіться відео