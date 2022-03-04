Росія програє інформаційну війну всуху, – ексглава МЗС Литви

Росія планувала захопити Україну швидко та впевнено, але Збройні сили дали гідну відсіч агресору. Ексглава Міністерства закордонних справ Литви вважає, що Росія вже програє інформаційну війну.

Про це Лінас Лінкявічюс сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, агресія Росії – це виклик не лише проти України, але й проти усього світу.

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"Втішає те, що Росія дійсно програє інформаційну війну всуху. Навіть ті, хто намагався зрозуміти Росію і Путіна, не вірять зараз жодному їхньому слову", – зауважив Лінкявічюс.

Він зазначив, що Росію відділили від усього цивілізованого світу: економічного, політичного, культурного, спортивного.

Думаю, це дуже важливі аргументи. Однак всередині (Росії – 24 канал) він ще тримається, адже промиття мізків ще працює,

– додав ексглава МЗС Литви.

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