"Гдє же побєда?": російські пропагандисти почали розуміти, що програють війну

У той час, як весь світ розуміє, що Росія приречена на поразку у війні проти України, до російської пропаганди такі думки дійшли не так давно.

Хоч пропагандисти самі не можуть знайти відповідь на питання, за що воюють, переконані, що воювати потрібно й надалі. Щобільше, не лише в Україні, але й розпочинати нові війни у світі, повідомляє 24 Канал.

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"Це поразка"

Російські "Z-блогери" все ніяк не можуть зрозуміти, за що йде війна в Україні. Однак вже почали здогадуватися, що Росія у ній не перемагає і, мабуть, не переможе.

"За що йде війна? За що? Взагалі за що?! Яку ціль переслідують, та скажіть же хтось! Взяти, домучити Авдіївку, якщо на більше не претендуєте? Скажіть же!", – бідкається пропагандист.

Інший пропагандист відповідає, що наступати росіяни нормально не можуть, резервної армії в Росії нема, а мобілізацію не проводять. При тому натякає, що на війну з незрозумілими цілями, таки потрібно відправити ще сотні тисяч росіян.

У противника всі центри прийняття рішень цілі, дарма що 2,5 тисячі крилатих та балістичних ракет, які випустили. Потяги їздять, мости стоять, паливно-мастильні склади на місцях. Де ж перемога, в чому перемога?! Насправді це стратегічний програш, якщо розібратись,

– резюмує пропагандист Максім Калашніков.

Цікавим моментом у розмові пропагандистів були заклики до нападу Росії на Іспанію. При тому, що один з учасників дискусії, Лев Вершинін, проживає у цій же країні НАТО.

Фейки російської пропаганди