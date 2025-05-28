Військовий ЗСУ чесно сказав, що треба, аби Росія програла війну

Для поразки Росії у війні Україна повинна тримати оборону та досягти співвідношення втрат, за якого ворог втрачає значно більше. Необхідно повністю виснажити російські ресурси – техніку, боєприпаси і підготовлених військових.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст та військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін. До слова, втрати російської армії станом на 28 травня становлять майже 984 тисячі вбитими й пораненими.

Дивіться також Росіяни на підступах до Дніпропетровщини та тиснуть на Костянтинівку: карта DeepState

За яких умов Росія програє війну

Військовослужбовець зазначив, що сьогодні головне – тримати оборону. Потрібно зробити все можливе, щоб співвідношення втрат було не 1 до 3, а хоча б 1 до 5 або навіть 1 до 7. Ідеально – щоб на одного українського захисника ворог втрачав десять своїх. Такий коефіцієнт із часом призведе до того, що ресурси Росії почнуть вичерпуватись.

Людей у них багато, але техніки, підготовлених військовослужбовців і боєприпасів (обмежено – 24 Канал),

– сказав він.

Уже зараз помітно, що половина всіх снарядів, які використовує російська армія, – з Північної Кореї. Спершу вони вичерпують складські запаси, а потім переходять до повільного процесу виробництва. Це свідчить про серйозне виснаження Росії навіть заради просування на 10 умовних квадратних кілометрів.

Наша мета – не програти цю війну. Не впасти раніше, ніж суперник,

– наголосив Павло Казарін.

Усе, що відбувається сьогодні, часто тримається не на мотивації, а на дисципліні. За словами військового, ми боремося не тому, що всім цього хочеться, а тому, що мусимо вижити. Для цього потрібно діяти всупереч особистим бажанням, долаючи нерозуміння з боку тих, хто ще не усвідомив, важливість цього процесу.

Пресофіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" Національної гвардії України Максим Бакулін заявив, що Росія стягнула значні резерви до Покровська.