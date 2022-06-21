Росія програє війну в Україні по усіх напрямках, – Веніславський

Попри складну ситуацію на сході, стратегічна перевага у війні залишається на боці України. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський.

Ба більше, Росія програє цю війну по всіх напрямках. Про це 24 каналу сказав член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Ворог не досяг жодної з цілей

Росіянам не вдалося досягти жодної з поставлених цілей – ні повної окупації України, ні часткової. До 9 травня окупанти ставили перед собою конкретну мету: захопити Донецьку та Луганську області у межах адміністративних одиниць.

Перші успіхи залишилися єдиними

Наразі весь цивілізований світ об'єднався навколо України. Захід надає потужну підтримку та здійснює санкційний тиск на державу-агресорку.

Росія програє цю війну по всіх напрямках,

– сказав Федір.

Він додав, що навіть всередині російського суспільства змінюється оцінка війни. Всупереч тому, що рівень підтримки Путіна достатньо високий, у країні спостерігаються антивоєнні акції (підпал військкоматів тощо), риторика російської пропагандистської машини змінюється. Крім того, ми переграємо ворога й на інформаційному фронті, завдяки зусиллям українських журналістів. Про це свідчить і переважна більшість матеріалів на підтримку України у західних ЗМІ.

"Очевидно, що ми виграємо цю війну і в глобальному, і в національному масштабі", – зауважив Веніславський.

Тактично нам важко

Станом на сьогодні Україні не вистачає важкого озброєння, яке допомогло б максимально зберегти життя наших захисників та захисниць та більш ефективне звільняти окуповані території. "Однак, процес рухається, ситуація змінюється. Зокрема, гарна динаміка спостерігається після останньої зустрічі у Рамштайні", – підкреслив спікер.

Ситуація дуже складна

Веніславський переконаний, що ситуацію не можна недооцінювати. "Загроза оточення наших військових формувань, які ведуть оборону в районі Сєвєродонецька та Лисичанська була достатньо високою ще місяць назад. За цей час потенційна загроза оточення у реальне оточення не переросла", – зазначив Веніславський.

Варто враховувати, що ворог підтягує додаткові резерви на Лиманський напрямок та Слобожанський (Ізюм в напрямку Слов'янська), аби спробувати захопити усю Луганську область.

"Наразі усі зусилля спрямовані на те, аби це унеможливити", – запевнив Веніславський.

Спікер пояснив, що українські військові продовжують тримати оборону Сєвєродонецька. Попри титанічні зусилля Росії, перевагу у техніці, артилерії та живій силі окупанти не змогли захопити третину міста, яке контролюється ЗСУ. Вони продовжують обстрілювати Лисичанськ, однак місто під контролем України.

Веніславський: Ми виграємо війну в усіх масштабах – дивіться відео