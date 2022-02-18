Росія проігнорувала позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Після загострення на Донбасі українська делегація в Тристоронній контактній групі вимагала проведення позачергового засідання. Однак Росія відмовилася від нього та проігнорувала.

Засідання скликав Координатор ОБСЄ. Однак російська делегація вирішила проігнорувати його.

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Україна готова до діалогу

Засідання Тристоронньої контактної групи призначили на 18:00 18 лютого. Російська делегація його просто проігнорувала, через що засідання не відбулося.

Українська делегація наголосила на готовності до діалогу для врегулювання загострення.

Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв,

– йдеться в заяві української делегації.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу в Офісі Президента заявила про те, що українська сторона сподівається на проведення засідання 19 лютого.

Загостреня на Донбасі: головне

Уже другий день російські найманці порушують режим припинення вогню. За добу 17 лютого бойовики атакували 60 разів. Станом на 17:00 18 лютого, терористи ще 53 рази відкривали вогонь.

Крім того, бойовики оголосили евакуацію мирного населення у Ростовську область.

Українська влада переконана, що евакуацію можуть використати для провокацій. Серед можливих варіантів – обстріл автобусів з мирним населенням, щоб звинуватити Україну.

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