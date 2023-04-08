Емігрант на Мадагаскарі: як Росія шукає "ідеальних експертів" для українців

Буквально 2 місяці тому, 5 лютого, я попереджав, що росіяни готують масштабну ІПСО проти України, яка впливатиме на соціальні, економічні та мілітарні аспекти. Зокрема, атаки на Генштаб ЗСУ та Міноборони України. Все так і сталося.

Експерти по-кремлівськи

Єдина відмінність полягає в тому, що ІПСО мала проходити на тлі зимового наступу окупантів, але з наступом щось пішло не так. Однак від інформаційної складової росіяни не відмовилися, і зараз ми можемо її спостерігати "у всій красі".

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Наприклад, трампіст, полковник Дуглас Макгрегор, який визнав Крим російським у 2014 році і регулярно заявляє про могутність російської армії, а нещодавно взагалі повідомив про захоплення Бахмута росіянами, генерує фейки про гігантські втрати Збройних Сил України.

Інший трампіст, але, на відміну від Макгрегора, російськомовний, Леон Ванштейн, генерує фейки проти Міноборони України. Але тут є нюанс. Леона Ванштейна в Україні погано знають, зокрема, наскільки він продажна шкура, а тому ЗМІ, за традиційною недалекістю, можуть інтегрувати його в наш медіапростір.

Наприклад, як Юрія Швеця, феса до мозку кістки, чи Андрюшу Іларіонова.

Хитрощі російської пропаганди

Російська пропагандистська машина зараз має проблему. Їм важливо, як до і після 2014 року, інтегрувати в наш медіапростір своїх "експертів", які генерують наративи Кремля.

Але проблема в тому, що у них немає "експертів", які вільно володіють українською, а ті, що є – російськомовні. Проте особливий шик – інтегрувати емігранта. Тако собі "експерта", який живе в США чи Канаді, Ізраїлі чи на Мадагаскарі, але який чудово розуміється на реаліях Росії та України.

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Шизофренік Макгрегор під таку роль не підходить, бо не володіє ні українською, ні російською, а ленінградський емігрант Льова Ванштейн чудово підходить під цю роль. До того ж його погано впізнають в нашому медіапросторі, тому він цілком зійде на чергового "авторитетного експерта".

Інформаційна війна не завершена і ніколи не завершиться. Нам з цим жити. Тому зберігаємо критичне мислення і не піддаємося на хитрощі російської пропаганди. У неї в кишені ще багато підробок, яких вона не розкрутила і не вивели на велику арену. Розслаблятись рано... Дуже рано.