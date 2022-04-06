Росія просуває тезу, що нібито Африка активно підтримує її дії

В англомовному інформаційному просторі Росія переконує, що її активно підтримує Африка. Однак дії окупантів не засудила лише одна країна.

Про це 6 квітня повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки. Зокрема, на сайті ресурсу The Moscow Times опублікували статтю про збільшення підтримки Африкою Росії.

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Цьому начебто сприяє російська пропаганді у соцмережах та ЗМІ. Автор апелює до "авторитетних" дієвців, які люблять Володимира Путіна. Мовиться про африканського політика-панафриканіста Кемі Себу та генерал-лейтенанта з Уганди Мухозі Кайнеругаба.

Росіяни брешуть

Попри такі заяви, 2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою вимагає від Росії терміново припинити бойові дії в Україні. З усіх 54 африканських держав-членів тільки Еритрея проголосувала проти й підтримала агресорів.

За даними Міжнародного союзу електрозв'язку, у 2021 році лише 33% людей з Африки користувалися інтернетом. Це ставить під сумнів ефективність кремлівської пропаганди.

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