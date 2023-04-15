Путін блефує у Тихому океані, Пригожин вирішив закінчувати війну: що відбувається у Росії

У Кремлі своїми рішеннями натякають на готовність до довготривалої війни проти України. Натомість власник вагнерівців Євгєній Пригожин всіма засобами демонструє, що війну треба закінчувати.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій розповів, чому Пригожин заговорив про кінець війни в Україні. Також він проаналізував, що вказує на підготовку Росії до довготривалої війни, та кого Кремль намагається вразити "навчаннями" Тихоокеанського флоту.

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Чому Пригожин заговорив про закінчення війни

Підготовка України і союзників до контрнаступу триває. І це прекрасно розуміють у Кремлі, а тому звідти почали лунати панічні заклики припинити війну.

Зокрема, ватажок бойовиків "Вагнера" Євгєній Пригожин раптом виступив із заявою, в якій радить російській владі оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України.

Терорист Пригожин стверджує, що для Росії та російського суспільства буде ідеальним варіантом оголосити про закінчення так званої "спецоперації", повідомити всім про те, що Росія, насправді, досягла тих результатів, які і планувала.

Мовляв, Росія захопила певну частину території України, створила сухопутний коридор до Криму і тепер має "сама перед собою відзвітувати про те, що завдання "СВО" виконано".

Тож тепер терорист пропонує намертво закріпитися на окупованих територіях. Однак Пригожин боїться того, що Україна на це звісно не погодиться, а тому впевнений, що у разі успіху ЗСУ, в Росії може початися занепад, що спричинить глобальні зміни у російському суспільстві.

Втім, насправді такі заяви продиктовані страхом Пригожина втратити все. Адже після низки поразок в Бахмуті бойовиків "Вагнера" просто замінюють на так званих російських десантників.

До того ж, за даними речника Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, міноборони Росії почало мобілізувати до регулярної армії ув'язнених та відправляти їх воювати проти України.

Отже, Пригожину просто перерізали доступ до тюремного гарматного мʼяса.

"У нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані та проходять службу. 15 таких окупантів здалися в полон Сил оборони на Донецькому напрямку. Тож, мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між засновником ПВК "Вагнера" Пригожиним та міністром оборони Росії Шойгу. Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення збройних сил", – сказав Дмитрашківський.

Мобілізація у Росії: як Кремль розкрив свої плани

Разом з тим, сьогодні диктатор Путін ще й підписав закон про введення у Росії нових методів мобілізації для росіян. Тепер у Росії повістки будуть відправляти онлайн.

Британська розвідка стверджує, що такий вид мобілізації вказує на підготовку Москви до тривалої війни. Тобто, це не покликано поповнити запаси окупаційної армії незабаром.

Як зазначається у зведенні, 11 квітня Держдума Росії ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу.

Ключовим наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді. Відповідно тепер Кремлю буде простіше карати всіх, хто не захоче йти вмирати в Україні.

"Оскільки дані про призов осіб тепер цифрово пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком ймовірно, що влада каратиме тих, хто ухиляється від призову, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та виїзд за кордон.

Повідомляється, що заходи набудуть чинності пізніше цього року; вони конкретно не вказують на будь-яку велику нову хвилю примусової мобілізації. Наразі Росія надає перевагу залученню додаткових добровольців.

Проте цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання персоналу, оскільки Росія очікує тривалої війни в Україні", – мовиться у повідомленні розвідки Британії.

Суцільний блеф: для кого Росія проводить "навчання" Тихоокеанського флоту

Втім, Росія може набирати тисячі гарматного мʼяса, але ключовим залишається питання спроможності Кремля ті сили оснастити зброєю та технікою. А з все більшими західними обмеженнями – це робити стає все складніше. Тож, Росія наразі намагається зобразити себе повноправним партнером Китаю.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль намагається вразити міністра оборони КНР Лі Шанфу під час його візиту до Москви, який відбудеться вже завтра.

Відомо, що Шойгу обговорюватиме з Лі Шанфу питання двостороннього оборонного співробітництва, а також питання регіональної та глобальної безпеки.

Відомо, що напередодні міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай не продаватиме зброю Росії та регулюватиме експорт до РФ товарів, які мають подвійне цивільне та військове призначення.

Очевидно, що це була спроба применшити китайську підтримку Росії. А отже, Кремлю треба якось вразити китайського міністра оборони, аби той все ж погодився постачати Росії зброю. Саме тому напередодні візиту Лі Шанфу до Москви Росія раптом проводить навчання Тихоокеанського флоту.

"Кремль сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, розпочавши навчання російського Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати військово-морську міць Росії в Тихому океані.

14 квітня міноборони Росії повідомило, що російські військові привели Тихоокеанський флот у найвищий ступінь бойової готовності для перевірки боєготовності.

Начальник генштабу Росії генерал армії Валерій Герасимов також заявив, що підрозділи Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання.

Перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, покликані дати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані та що РФ залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової потужності в Україні", – зазначають в ISW.

Втім, варто додати ще одну дуже важливу ремарку про те, чому Китай може дуже сильно сумніватися у військовій могутності Росії в Тихому океані.

У лютому цього року та наприкінці минулого Сили оборони України практично знищили під Вугледаром Донецької області 40 та 155 бригади Морської піхоти Росії. Обидві бригади входили до Тихоокеанського флоту Росії.

Ба більше, відомо, що 155 бригада за минулий рік відновлювалася аж вісім разів.

Відповідно, Тихоокеанському флоту явно не вистачає доступної бойової потужності в тихоокеанському регіоні, щоб створити таку позицію, яка б справді загрожувала Японії або була б придатною для спроб Росії демонструвати свою потужність, яка б змогла переконати Китай, що він є рівноправною військовою силою.

Тож всі ці потуги – це черговий блеф Росії.