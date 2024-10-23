Москва вигадала новий спосіб відправки своїх громадян на війну в Україну. Тепер вона вербує їх заочно.

На початку жовтня росЗМІ повідомили про з десяток строковиків з Челябінської області, які отримали гроші за контракт з міноборони, який не підписували. Росіяни висловили стурбованість, що їх можуть примусово забрати на війну.

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Криваві гроші

Командування пояснило невиправдані виплати "збоєм програмного забезпечення". Тим часом правоозахисники припустили, що це може бути тестом заочного вербування на війну з Україною.

Журналісти вже знайшли нових строковиків, яким прийшли кошти за непідписаний контракт. Цього разу – у Курганській області. Серед них – 20-річний солдат-строковик Кирило В'юнов.

14 жовтня він отримав на свій рахунок 405 тисяч рублів за нібито укладений контракт із Міноборони. Гроші йому перевело міністерство праці, зайнятості та соціального захисту Курганської області.

В'юнов заявив ЗМІ, що не укладав контакт.

Завтра нас мають відправити до Ростова і до кордону. Я розумію, що це шлях в один бік. Я ніколи не збирався підписувати контракт і не збираюсь! Допоможіть вибратися звідси!

— звернувся В'юнов до журналістів.

Крім нього, виплати за нібито контракт із Міноборони отримали шестеро його товаришів по службі. Вони кажуть, що їх не випускають із частини навіть для того, щоб піти до банку та написати відмову від переказу.

Вони (командування – 24 Канал) не визнають, що взагалі робили переклад, жодних заяв про те, що це помилка чи „збій”. Нас кидають у Ростов, а потім і на фронт кинуть,

– упевнений один зі строковиків.

До слова, ветеран Євген Дикий висловив припущення, що у Росії вичерпуються резерви охочих воювати. Ймовірно, до Нового року закінчаться навіть ті, хто готовий йти за великі гроші.