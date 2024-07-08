Росія роздмухує чергове полум'я війни в Центральній Азії

Зараз багато говорять про зближення Росії і талібів, але насправді це вже давно сталося.

Як Росія зближувалася з Талібаном

При цьому нещодавня заява Владіміра Путіна про те, що Росія і таліби союзники у "боротьбі" з тероризмом, має змусити напружитися багатьох сусідів як самої Росії, так і Афганістану. Причому сусіди це нерідко спільні у цих країн і навіть партнери Росії з "бізнесу". Але про все по черзі.

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Для початку трохи хронології того, як Росія нарощувала підтримку руху "Талібан", початковою метою якої було витіснення США з регіону.

У грудні 2015 року спеціальний представник президента Росії в Афганістані Замір Кабулов закликав коаліцію західних країн до співпраці з талібами, нібито з метою боротьби з "ІДІЛ". У цей же період російська сторона активно порушує питання про зняття санкцій з Талібану.

2016 року Росія розгорнула масштабну фінансову та військову підтримку талібів, відправляючи їм зброю через Таджикистан, про що повідомляв глава сил США в Афганістані генерал Джон Ніколсон. Зокрема, для цього використовувалися спільні навчання Таджикистану та Росії.

Після проведення навчань російські підрозділи поблизу афганського кордону просто залишали боєприпаси, зброю і навіть техніку, які після безперешкодно забирали таліби. Таким чином, Росія забезпечувала талібів зброєю протягом кількох років.

У 2017 році МЗС Росії взагалі розгорнуло кампанію з легітимізації терористичного угруповання "Талібан" як політичної сили. У грудні 2017 року міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров відкрито визнав, що Росія контактує з талібами.

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9 листопада 2018 року в рамках "Московського формату" консультацій щодо Афганістану, створеного у 2017 році, у Москві у "Президент-готелі" відбулася закрита зустріч заступників міністрів закордонних справ, спеціальних представників та спостерігачів, а також представників руху "Талібан".

15 серпня 2021 року всі російські "експерти", "політологи", "журналісти" та "політики" тріумфували, коли таліби захопили Кабул. Водночас партнери Росії з ОДКБ турбувалися безпекою своїх територій на кордоні з Афганістаном, зокрема, посібник постачання талібів – Таджикистан.

У Центральній Азії може спалахнути чергове полум'я війни

22 вересня 2021 року у російському Єкатеринбурзі затримують перших прихильників Талібану, які готували серію терактів на території Росії, а на кордоні Таджикистану почалися провокації з боку талібів.

У травні 2023 року таліби, яких роками вигодовувала Росія, оголошують війну Ірану.

Таліби мають територіальні претензії практично до всіх сусідів Афганістану. Таліби ведуть бойові дії за території Північного та Південного Вазірістану в Пакистані, вони час від часу нападають на Сіньцзяно-Уйгурську автономію в Китаї.

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Довгі роки Росія підтримувала талібів зброєю, давши їм можливість захопити владу в Афганістані. Зараз Кремль всебічно легалізує Талібан, що дозволяє терористичному угрупуванню набирати вагу і нарощувати потенціал.

Таке союзництво може призвести до того, що в Центральній Азії спалахне чергове полум'я війни. При цьому, враховуючи амбіції та територіальні претензії талібів, це може статися в будь-якій точці біля кордонів Афганістану.

Сьогодні Росія продовжує вирощувати те, що проллє велику кров у регіоні вже за кілька років. Довго не воювати таліби просто не можуть.