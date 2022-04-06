Росія публікує "правду про Бучу" з кадрами з Багдаду, – Лещенко

Радник глави ОП Сергій Лещенко розповів, що Росія намагається посіяти сумнів щодо того, що колись можна буде дізнатись правду про ці злочини. Політик пояснив, що пропагандисти почали використовувати записи з іракського Багдаду.

Відповідну інформацію розповів Сергій Лещенко 5 квітня. Зокрема він пригадав виступ росіян в ООН 5 квітня, під час якого постпред Росії Сергій Небензя постійно брехав.

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Лещенко розповів про цинічні фейки росіян щодо Бучі

Вони (мовиться про росіян – 24 канал) вже навіть намагаються не доводити, що вони непричетні, а просто різні фейки накидують, щоб посіяти сумнів серед аудиторії і сказати, ну напевне, правда ніколи не буде відома,

– пояснив Лещенко.

Політик відзначив, що росіяни намагаються посилатись на записи 12-річної давнини, коли Джуліан Ассанж опублікував відео – нібито американські солдати з вертольота розстрілювали мирних мешканців у іракському Багдаді.

Також Росія вкидає фейки через офіційних осіб, посла Небензі, а також спікера держдуми Володіна.

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