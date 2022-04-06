Росія публікує "правду про Бучу" з кадрами з Багдаду, – Лещенко
Джерело:Брифінг Лещенка
Радник глави ОП Сергій Лещенко розповів, що Росія намагається посіяти сумнів щодо того, що колись можна буде дізнатись правду про ці злочини. Політик пояснив, що пропагандисти почали використовувати записи з іракського Багдаду.
Відповідну інформацію розповів Сергій Лещенко 5 квітня. Зокрема він пригадав виступ росіян в ООН 5 квітня, під час якого постпред Росії Сергій Небензя постійно брехав.
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Лещенко розповів про цинічні фейки росіян щодо Бучі
Вони (мовиться про росіян – 24 канал) вже навіть намагаються не доводити, що вони непричетні, а просто різні фейки накидують, щоб посіяти сумнів серед аудиторії і сказати, ну напевне, правда ніколи не буде відома,
– пояснив Лещенко.
Політик відзначив, що росіяни намагаються посилатись на записи 12-річної давнини, коли Джуліан Ассанж опублікував відео – нібито американські солдати з вертольота розстрілювали мирних мешканців у іракському Багдаді.
Також Росія вкидає фейки через офіційних осіб, посла Небензі, а також спікера держдуми Володіна.
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