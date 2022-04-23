Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

У суботу 23 квітня росіяни пустили на Одесу ракети, одна з яких влучила у житловий будинок. Наразі відомо, що внаслідок удару загинуло 8 людей.

Українські Збройні Сили збили лише 2 ракети з 7. Про це під час пресконференції 23 квітня розповів президент Володимир Зеленський.

До теми Військового шляху розблокування Маріуполя наразі не існує, – Зеленський

Він зауважив, що наразі в українців немає святкового настрою. Адже трагедія трапилась перед Великоднем.

Це велике сімейне свято в Україні, велике людське свято. 7 ракет. Отакі у нас великодні дні. 7 ракет сьогодні прилетіло в Одесу. 2 ми збили,

– розповів Зеленський.

"Смердючі покидьки", – президент про наслідки обстрілу Одеси

Розповідаючи про обстріл Одеси, глава держави почав злитися. Він повідомив, що станом на вечір відомо про 8 загиблих, серед яких – 3 місячне немовля.

Зеленський зауважив, що цю дитину вбили росіяни.

В багатоповерховий будинок влучила ракета. 8 людей на цей момент загинуло. 18 чи 20 – поранені. Дитині 3 місяця – померла. Дитину вбили тримісячну! Війна почалась, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі, як їх ще назвати. Просто покидьки!,

– сказав президент.

Він додав, що росіянам на все начхати. Втім, Україна хапатиметься за будь-яку можливість, щоб таких жертв більше не було.

Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн