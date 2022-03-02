Росія в Радбезі ООН – нелегітимна, – Україна планує добитися виключення окупантів звідти

Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, що дає їй право накладати вето на резолюції ООН. У тому числі щодо війни проти України.

Тепер Україна буде домагатися того, щоб позбавити Росію постійного членства у Радбезі ООН. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"За вкрай сумнівних обставин Росія опинилася в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. Майже 30 років на цю проблему закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося. Хоча ми й раніше ставили відповідне запитання секретаріату ООН, як це вони таке дозволили. Але наші запити ігнорувалися, нас казали "ну ви ж розумієте". Так от – більше ми нічого не розуміємо і порушуємо питання про ретельний, неупереджений та правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради безпеки ООН", – заявив Дмитро Кулеба.

Мова йде про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. Цілком ймовірно, що Росія могла не подати заявку на вступ в ООН. Про таку ймовірність подій перед тим говорив і Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця

"Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН та готовності дослідити це питання", – підсумував Дмитро Кулеба.