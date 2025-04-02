Загроза на папері: як Росія вирішила реформувати "армії Донбасу"

Це буде незвичайний формат. Розгляну декілька факторів, які мають ключове значення та впливають на характер бойових дій, але не мають прямого відношення до окупантів на конкретних обраних напрямках.

Питання комплектування російських військ і мобілізація

На сьогодні загальна чисельність російських військ в Україні за різними оцінками становить від 610 до 630 тисяч особового складу. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Ця цифра не статична, вона постійно змінюється залежно від різноманітних факторів – починаючи від перегрупування військ і закінчуючи збільшенням/зменшенням темпів мобілізаційного розгортання ЗС Росії. Однак суттєвих змін (від 50 тисяч) в той чи інший бік немає.

Таким чином, стає зрозуміло, що досягнути запланованої ще на кінець минулого року кількості у 730 – 750 тисяч бійців російському командуванню поки що не вдалося. Дефіцит становить щонайменше 100 тисяч осіб.

За низкою даних, військово-політичне керівництво Росії планує збільшити загальну чисельність своїх збройних сил у поточному році приблизно на 320 – 340 тисяч осіб. Наскільки я розумію, відсутні 100 тисяч планують добрати саме з цієї кількості.

Таким чином, російське командування планує вирішити відразу два основних завдання у сфері вербування для подальшого ведення війни:

відшкодувати високий рівень втрат у частинах і з'єднаннях, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

по можливості, все ж таки збільшити чисельність свого стратегічного угруповання військ в Україні, особливо в його резервній частині.

Зрозуміло, що в цьому випадку все це безпосередньо пов'язане з формуванням і розгортанням стратегічних резервів. Як наслідок – плануванням та проведенням подальших наступальних операцій.

Головна складність для російського військового командування в цьому питанні полягає лише в тому, що забезпечити такий значний набір виключно завдяки гібридній мобілізації, яка має змішаний контрактно-примусовий характер, буде дуже проблематично.

Для того, щоб все-таки виконати поставлені завдання, росіянам доведеться провести повноцінну і відкриту мобілізацію. Точніше, оголосити (і провести в реальності) черговий етап так званої "часткової" мобілізації, яку навіть ніхто не скасовував (принаймні офіційно).

Наскільки я розумію, зараз Кремль ще не прийняв остаточного рішення про початок його практичної реалізації. Треба розуміти, що вони цілком усвідомлюють можливі соціально-політичні наслідки такого радикального кроку і все ще намагаються вийти на потрібні показники мобілізаційного розгортання виключно "гібридним шляхом".

Чому це дуже важливо для подальшого перебігу війни

Тому що розмах та інтенсивність гіпотетичних наступальних дій військ противника має прямий стосунок до чисельності, структури та бойових можливостей їх основних угруповань, а також стану їх стратегічних резервів.

Математика тут проста і зрозуміла. Якщо ви, образно кажучи, "кладете" в середньому по 30 – 40 тисяч особового складу на такі містечка як Авдіївка чи Торецьк (це поки що найбільш "обережні" розрахунки), то цілком можна собі уявити, скільки знадобиться одномоментно для штурму Слов'яно-Краматорської агломерації, Сум чи Харкова, або "кидка" за Дніпро в його пониззі. Причому це додатково до поповнення поточних втрат.

Очевидно, що навіть наявність тих самих, дуже дефіцитних, 100 тисяч додаткових тіл до всього стратегічного угруповання військ не зробить особливої "погоди".

Потрібно інше – "вставай, страна огромная, вставай на смертный бой". Але встається чим далі, тим більше сутужно. Навіть за красиві гроші. Ну, а якщо взагалі спробувати "підняти", без грошей, примусово, то може закінчитися "поштою, телеграфом і телефоном". Причому цього разу не стільки силами якихось напівп'яних матросів з "Аврори", скільки цілком "надійними" резервними частинами, які будуть формуватися через пень-колоду саме через примусовий характер мобілізації.

"Армії Донбасу" зроблять загрозливими на папері

У двох російських загальновійськових арміях, що нині діють у складі угруповання військ "Південь", – 51 та 3 – почалося переформування окремих мотострілецьких бригад в мотострілецькі дивізії.

Наскільки я розумію, до складу кожної з армій увійде по 3 мотострілецькі дивізії. Зараз ще рано говорити, як це все буде виглядати на практиці. У деяких бригадах, на базі яких будуть формуватися ці дивізії, вже діють штати, які значно перевищує за своєю чисельністю бригадний рівень. Решта, ймовірно, будуть розформовані.

Крім того, ці бригади діють безпосередньо на фронті не лише своїм "штатним" складом, а й керують низкою частин та підрозділів, приданих їм. Я так розумію, що командування противника намагається впорядкувати процеси бойового управління в цих арміях завдяки удосконаленню їх організаційно-штатної структури.

Передбачається, що кожна з мотострілецьких дивізій, що увійдуть до складу цих армій, складатиметься з 4 лінійних полків – 2 штурмових і 2 "закріплюючих" + самохідний артилерійський полк. Також буде комплект підрозділів бойового та матеріально-технічного забезпечення на дивізійному рівні.

Термін "мотострілецька" щодо цих з’єднань не повинен вводити вас в оману. Левову частку їх частин становитимуть стрілецькі полки та батальйони. Назва "мотострілецька", швидше за все, буде закріплена за ними, так би мовити, авансом. Хоча російське командування планує надалі переформувати всі стрілецькі частини та підрозділи цих дивізій у мотострілецькі.

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Для розуміння, до складу 51-ї ЗВА планують додати три мотострілецькі дивізії – 1-шу МСД, 110-ту МСД та 132-гу МСД. Але 132-га МСД, наприклад, буде сформована на базі 101-го і 109-го окремих стрілецьких полків, три окремих стрілецьких батальйони – 269-й, 270-й і 272-й – будуть об'єднані в інший стрілецький полк цієї дивізії – 103-й. Єдиною формально "мотострілецькою" частиною дивізії буде 1436-й МСП.

Чотиризначний номер полку явно натякає на те, що й він – не зовсім "мотострілецький". Очевидно, він належить до так званого "мобілізаційного резерву", з дуже обмеженою кількістю саме моторизованих засобів.

Питання з танками для цих формувань також залишається відкритим. Незрозуміло, чи отримає кожна з дивізій по танковому полку, чи вони будуть обмежені окремими танковим батальйоном і регулярними батальйонами в полках. Та судячи з усього з танками буде дуже напружено в обох арміях. Цілком можливо, що кожна з армій отримає у свій штат окремий танковий полк і на цьому вони заспокояться. Ну, або спочинуть з миром...

Наявність зенітних ракетних та інженерно-саперних, а також інших формувань полкового рівня, мабуть, також не передбачена в цих дивізіях. Найімовірніше, ці роди військ будуть представлені у з'єднаннях обох армій виключно підрозділами рівня "окремий батальйон/дивізіон". Ймовірно, такі полки з'являться виключно на рівні армій.

Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що це "переформатування" організаційно-штатної структури обох "армій Донбасу" проводиться виключно як удосконалення системи управління і навряд чи призведе до суттєвого збільшення їх чисельності, відтак їх бойових можливостей.

На папері ці "армії Донбасу", з трьома "мотострілецькими" дивізіями у своєму складі, виглядатимуть досить загрозливо. Насправді ж вони, швидше за все, як були армійськими корпусами, за своїм бойовим потенціалом, так ними й залишаться.