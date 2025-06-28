Росія розбудовує авіаційний завод у Казані: там виготовляють зокрема бомбардувальники Ту-160

Росія інтенсивно розширює Казанський авіаційний завод. Це ключове підприємство, що виробляє стратегічні бомбардувальники, які активно використовуються у війні проти України.

Кремль прагне компенсувати втрати від західних санкцій та наростити внутрішнє виробництво літаків для армії й цивільної авіації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Росія розширює авіаційний завод у Казані

Супутникові знімки засвідчують будівництво нових ангарів загальною площею майже 19 тисяч квадратних метрів, зокрема одного довжиною 320 метрів.

Ці роботи – частина масштабної модернізації підприємства, що коштуватиме майже 90 мільярдів рублів, яку планують завершити не раніше кінця 2026 року. Її мета – компенсувати втрати через західні санкції та забезпечити армію і цивільну авіацію в умовах ізоляції.

Казанський авіазавод залишається єдиним виробником стратегічних літаків Ту-160М і Ту-160М2. Тут також триває модернізація Ту-22М3. Літаки з цього підприємства Україна неодноразово намагалася знищити дронами в глибокому тилу ворога.

Втім, попри активне розширення, реальні темпи виробництва залишаються низькими: за 2024 рік російське командування отримало лише кілька модернізованих літаків. Причини – нестача персоналу, дефіцит імпортних комплектуючих та проблеми з організацією виробництва.

Цивільний напрям також буксує: із 23 замовлених Ту-214 фактично завершено лише один. Через затримки навіть державний "Аерофлот" пригрозив відмовою від контрактів, хоча, як вважають експерти, ймовірність такого кроку мінімальна – надто великі вже вкладені державні кошти.