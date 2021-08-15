Росія роздала методички своїм маріонеткам

На тлі подій, які відбуваються в Афганістані, російські пропагандисти запустили ІПСОА про те, що США – ненадійний партнер. В один голос про це говорять не тільки російські балакучі голови та ЗМІ, які мають пряму афіліацію з МО РФ і ГУ ГШ ЗС РФ, але й інформаційні майданчики в Україні та навіть проросійська турецька партія Vatan. Далі читайте російською.

Суть ИПСО, показать, что США бросили Афганистан, что и стало причиной нынешних событий. Звучит дерзко и с оглядкой на происходящий в стране коллапс – трудно оспаривается. А потому, без проблем вплетается пророссийскими элементами в украинский контекст, мол, США кинут Украину.

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На самом деле ИПСО довольно примитивная и гнилая…

Во-первых , правительство Афганистана целиком и полностью десятилетиями зависело от иностранного контингента в стране, поскольку афганская армия это, скажем так, не армия вообще. И США, такое взаимодействие уже давно не было выгодным и геополетически полезным. Афганистан для США был обузой во всех смыслах.

, правительство Афганистана целиком и полностью десятилетиями зависело от иностранного контингента в стране, поскольку афганская армия это, скажем так, не армия вообще. И США, такое взаимодействие уже давно не было выгодным и геополетически полезным. Афганистан для США был обузой во всех смыслах. Во-вторых, в Украине американские солдаты не воюют и, украинская армия не только остановила продвижение второй армии мира, но и успешно сдерживает все гибридные инициативы противника. Сравнение возможностей, мотивации, морального духа, выучки и профессионализма ВСУ и регулярной армии Афганистана я могу привести такое – небо и земля. И это при том, что в Афганскую армию США вложили десятки миллиардов долларов!

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Поэтому, проецирование ситуаций и проведение параллелей, в рамках данного ИПСО довольно-таки глупые и ограниченные даже по фантазии, не говоря уже по здравому смыслу.

Но, что-то мне подсказывает, в скором времени я этот нарратив "США – ненадежный партнер" буду слышать очень часто от представителей ОПЗЖ, как явных, так и латентных.

Новые методички подвезли, скоро в эфире!