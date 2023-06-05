Росія розганяє фейки про контрнаступ ЗСУ: в ОП та Міноборони пояснили, для чого це ворогу

Російське міноборони заявило про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ. Ці висловлювання є нічим іншим, як фейком та ІПСО країни-агресора.

На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи активізацію російської дезінформації щодо контрнаступу ЗСУ.

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Він зазначив, що російські інформаційні зведення вже давно "стали окремим віртуальним метавсесвітом".

Москва вже активно бере участь у відбитті глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом,

– зазначив радник голови ОП.

Подоляк також додав, що Україна уважно спостерігає за цим "епічним двобоєм", хоча і з певним подивом. Радник порадив українцям стежити виключно за офіційними новинами, якщо вони хочуть знати правду.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що Україна продовжує оборону, яку почали 24 лютого 2022. А оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії.

На деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти,

– зазначила Ганна Маляр.

На Півдні, за словами заступниці, ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", – пояснили у Міноборони.

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5 червня у російському міноборони заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту.

У Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.

У СтратКомі ЗСУ також повідомили, що ворог вигадав нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу", наголосивши, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається!