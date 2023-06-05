Росія розганяє фейки про контрнаступ ЗСУ: в ОП та Міноборони пояснили, для чого це ворогу
Російське міноборони заявило про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ. Ці висловлювання є нічим іншим, як фейком та ІПСО країни-агресора.
На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи активізацію російської дезінформації щодо контрнаступу ЗСУ.
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Він зазначив, що російські інформаційні зведення вже давно "стали окремим віртуальним метавсесвітом".
Москва вже активно бере участь у відбитті глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом,
– зазначив радник голови ОП.
Подоляк також додав, що Україна уважно спостерігає за цим "епічним двобоєм", хоча і з певним подивом. Радник порадив українцям стежити виключно за офіційними новинами, якщо вони хочуть знати правду.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що Україна продовжує оборону, яку почали 24 лютого 2022. А оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії.
На деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти,
– зазначила Ганна Маляр.
На Півдні, за словами заступниці, ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення.
"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", – пояснили у Міноборони.
Росія заявила про початок контрнаступу ЗСУ: головне
- 5 червня у російському міноборони заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту.
- У Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.
- У СтратКомі ЗСУ також повідомили, що ворог вигадав нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою.