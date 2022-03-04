Росія розганяє фейки про расизм під час евакуації людей, – Лещенко

Росія поширює фейки в європейському медіапросторі про расизм в Україні під час евакуації людей. Нібито до іноземних громадян значно гірше ставилися.

Про це розповів народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал. Це просто брехня.

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Це фейк і брехня. Я особисто спостерігав за евакуацією на вокзалі у Львові. Не було жодного упередженого ставлення. Навпаки! Були волонтери, які спрямовували біженців в потрібному напрямі, – розповів Сергій Лещенко.

За його словами, в Укрзалізниці створили спеціальну інфраструктуру, яка допомагає іноземцям покинути Україну.

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