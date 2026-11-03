"Росія розхитує ситуацію": МВС проводить брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада Петропавлівську Борщагівку під Києвом сколихнули сутички. У МВС вважають, що так Росія розхитує ситуацію в Україні.

24 Канал передає, що розповіли на брифінгу МВС 3 листопада.

Що кажуть про сутички правоохоронні органи