Росія розкручує ескалацію на рівному місці, – Казанський про обстріли на Донбасі

Проросійські бойовики 17 лютого цинічно обстріляли мирну українську територію. Це не початок наступу Росії на Україну. Москва у такий спосіб розкручує ескалацію.

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він зауважив, що такий артилерійський обстріл по всій лінії фронту за інтенсивністю нагадує події 2017 – 2019 років.

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За словами Казанського, обстріли з боку бойовиків 17 лютого дуже насторожили українців, адже напередодні було тривале затишшя.

Таке різке пожвавлення бойових дій зараз може свідчити про те, що Росія почала розкручувати спіраль ескалації. Ми не знаємо, як вони діятимуть надалі, але на рівному місці почали обстрілювати мирні квартали України,

– зауважив Казанський.

Він додав, що цьому загостренню передувала серйозна інформаційна кампанія. Мовиться про звернення Держдуми до Володимира Путіна щодо визнання бойовиків. Також той факт, що Росія хоче надати зброю цим бойовикам.

Що робити Україні

Казанський вважає, що треба закликати світову спільноту, аби вона вплуталась у цю ситуацію. Треба показати, що Україна точно не зацікавлена у загостренні, не збирається наступати і не починає обстрілів.

"Дивом не загинули діти у дитсадку. Це ніяк не спишеш на фейк і вигадки. Тут очевидно, хто стріляє", – підсумував Казанський.

Обстріли на Луганщині: головне

Окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську. Снаряди влучили у будівлю дитсадка та будинок місцевого мешканця.

обстріляли Станицю Луганську. Снаряди влучили у будівлю дитсадка та будинок місцевого мешканця. Постраждали працівники дитсадку. Дітей вдалося евакуювати у підвальне приміщення.

Вже через декілька годин проросійські бойовики відкрили вогонь по мирних мешканцях одного з селищ Попаснянської територіальної громади.

Влучили у житловий будинок та школу – у навчальному закладі перебували 30 учнів та 14 співробітників.

СБУ розслідує обстріл як теракт.

Казанський прокоментував цинічні обстріли з боку бойовиків: дивіться відео